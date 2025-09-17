Frogie (FROGIE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00038806$ 0.00038806 $ 0.00038806 Harga Terendah $ 0.00001436$ 0.00001436 $ 0.00001436 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +12.73% Perubahan Harga (7D) +12.73%

Frogie (FROGIE) harga masa nyata ialah $0.00002421. Sepanjang 24 jam yang lalu, FROGIE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FROGIE sepanjang masa ialah $ 0.00038806, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001436.

Dari segi prestasi jangka pendek, FROGIE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +12.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Frogie (FROGIE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 21.42K$ 21.42K $ 21.42K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 21.42K$ 21.42K $ 21.42K Bekalan Peredaran 884.72M 884.72M 884.72M Jumlah Bekalan 884,715,528.05 884,715,528.05 884,715,528.05

Had Pasaran semasa Frogie ialah $ 21.42K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FROGIE ialah 884.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 884715528.05. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.42K.