Tokenomik Frogie (FROGIE)

Lihat cerapan utama tentang Frogie (FROGIE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Frogie (FROGIE) Maklumat

Frogie is a vibrant meme coin capturing the essence of community-driven cryptocurrency with a fresh artistic twist. In just 2 days, we've amassed over 2000 enthusiastic holders. We are bringing back the true meme vibes through unique and refreshing art, backed by a passionate community. With a dedicated developer consistently delivering amazing artwork, Frogie stands out as a dynamic and engaging token in the crypto space. Join us and be part of the fun!

Laman Web Rasmi:
https://www.frogie.xyz/

Frogie (FROGIE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Frogie (FROGIE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 20.51K
Jumlah Bekalan:
$ 884.72M
Bekalan Edaran:
$ 884.72M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 20.51K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00038806
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00001436
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik Frogie (FROGIE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Frogie (FROGIE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FROGIE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FROGIE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FROGIE, terokai FROGIE harga langsung token!

mc_how_why_title
Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.