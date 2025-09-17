Frogo The Lord (FROGO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.06% Perubahan Harga (7D) +4.83% Perubahan Harga (7D) +4.83%

Frogo The Lord (FROGO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FROGO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FROGO sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FROGO telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.06% dalam 24 jam dan +4.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Frogo The Lord (FROGO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.77K$ 10.77K $ 10.77K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.77K$ 10.77K $ 10.77K Bekalan Peredaran 648.17M 648.17M 648.17M Jumlah Bekalan 648,166,934.8920811 648,166,934.8920811 648,166,934.8920811

Had Pasaran semasa Frogo The Lord ialah $ 10.77K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FROGO ialah 648.17M, dengan jumlah bekalan sebanyak 648166934.8920811. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.77K.