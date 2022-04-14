Tokenomik Frogo The Lord (FROGO)

Lihat cerapan utama tentang Frogo The Lord (FROGO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Frogo The Lord (FROGO) Maklumat

FROGO is the first MCP AI Agent on BNB ChAIn💍

How's work?

✅ Users interact with AI Agent ✅ Input goes to Core MCP ✅ Automatically interacts with selected API ✅ Datasources use tooling agent to return output for user

💚 https://frogo.fun

$FROGO’s Mission: AI-Powered DeFi for Everyone.

DeFi is powerful but complex, time-consuming, and inefficient.

$FROGO fixes that.

As the first MCP AI Agent on BNB Chain, we create an autonomous, intelligent DeFi experience. AI executes, optimizes, and simplifies token launches, trading, and staking.

No friction. No manual work. Just AI managing DeFi efficiently.

Laman Web Rasmi:
https://frogo.fun/

Frogo The Lord (FROGO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Frogo The Lord (FROGO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
Jumlah Bekalan:
Bekalan Edaran:
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Tertinggi Sepanjang Masa:
Terendah Sepanjang Masa:
Harga Semasa:
Tokenomik Frogo The Lord (FROGO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Frogo The Lord (FROGO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FROGO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FROGO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FROGO, terokai FROGO harga langsung token!

FROGO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju FROGO? Halaman ramalan harga FROGO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

