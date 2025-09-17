FROK (FROK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.03166207 24J Tinggi $ 0.03249473 Sepanjang Masa $ 0.250266 Harga Terendah $ 0.01712246 Perubahan Harga (1J) -0.32% Perubahan Harga (1D) -0.58% Perubahan Harga (7D) +4.36%

FROK (FROK) harga masa nyata ialah $0.03224329. Sepanjang 24 jam yang lalu, FROK didagangkan antara $ 0.03166207 rendah dan $ 0.03249473 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FROK sepanjang masa ialah $ 0.250266, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01712246.

Dari segi prestasi jangka pendek, FROK telah berubah sebanyak -0.32% sejak sejam yang lalu, -0.58% dalam 24 jam dan +4.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FROK (FROK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.49M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.59M Bekalan Peredaran 200.92M Jumlah Bekalan 420,690,000.0

Had Pasaran semasa FROK ialah $ 6.49M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FROK ialah 200.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.59M.