FROK Logo

FROK Harga (FROK)

Tidak tersenarai

1 FROK ke USD Harga Langsung:

$0.03228627
$0.03228627
-0.50%1D
mexc
USD
FROK (FROK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:38:57 (UTC+8)

FROK (FROK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.03166207
$ 0.03166207
24J Rendah
$ 0.03249473
$ 0.03249473
24J Tinggi

$ 0.03166207
$ 0.03166207

$ 0.03249473
$ 0.03249473

$ 0.250266
$ 0.250266

$ 0.01712246
$ 0.01712246

-0.32%

-0.58%

+4.36%

+4.36%

FROK (FROK) harga masa nyata ialah $0.03224329. Sepanjang 24 jam yang lalu, FROK didagangkan antara $ 0.03166207 rendah dan $ 0.03249473 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FROK sepanjang masa ialah $ 0.250266, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01712246.

Dari segi prestasi jangka pendek, FROK telah berubah sebanyak -0.32% sejak sejam yang lalu, -0.58% dalam 24 jam dan +4.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FROK (FROK) Maklumat Pasaran

$ 6.49M
$ 6.49M

--
--

$ 13.59M
$ 13.59M

200.92M
200.92M

420,690,000.0
420,690,000.0

Had Pasaran semasa FROK ialah $ 6.49M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FROK ialah 200.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.59M.

FROK (FROK) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga FROK kepada USD adalah $ -0.00019007642844439.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga FROK kepada USD adalah $ -0.0086433458.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga FROK kepada USD adalah $ -0.0072337369.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga FROK kepada USD adalah $ -0.007428955690810716.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00019007642844439-0.58%
30 Hari$ -0.0086433458-26.80%
60 Hari$ -0.0072337369-22.43%
90 Hari$ -0.007428955690810716-18.72%

Apakah itu FROK (FROK)

The FROK project is building towards a future where intelligence (test-time compute) is priced and distributed similarly to blockspace and gas markets. The ultimate form-factor Frok seeks to enable is pay-per-use, raw intelligence. From just-in-time created features to code runtime environments and more, Frok aims to cater to the needs of power users, with a distinct focus on speed and ergonomics.

FROK (FROK) Sumber

Laman Web Rasmi

FROK Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai FROK (FROK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset FROK (FROK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk FROK.

Semak FROK ramalan harga sekarang!

FROK kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik FROK (FROK)

Memahami tokenomik FROK (FROK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FROK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai FROK (FROK)

Berapakah nilai FROK (FROK) hari ini?
Harga langsung FROK dalam USD ialah 0.03224329 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FROK ke USD?
Harga semasa FROK ke USD ialah $ 0.03224329. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran FROK?
Had pasaran untuk FROK ialah $ 6.49M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FROK?
Bekalan edaran FROK ialah 200.92M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FROK?
FROK mencapai harga ATH sebanyak 0.250266 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FROK?
FROK melihat harga ATL sebanyak 0.01712246 USD.
Berapakah jumlah dagangan FROK?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FROKialah -- USD.
Adakah FROK akan naik lebih tinggi tahun ini?
FROK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FROKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:38:57 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.