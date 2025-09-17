FrontFanz (FANX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.050385$ 0.050385 $ 0.050385 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) -0.56% Perubahan Harga (7D) -16.24% Perubahan Harga (7D) -16.24%

FrontFanz (FANX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FANX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FANX sepanjang masa ialah $ 0.050385, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FANX telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, -0.56% dalam 24 jam dan -16.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FrontFanz (FANX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 20.11K$ 20.11K $ 20.11K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 36.55K$ 36.55K $ 36.55K Bekalan Peredaran 273.95M 273.95M 273.95M Jumlah Bekalan 497,793,318.0234222 497,793,318.0234222 497,793,318.0234222

Had Pasaran semasa FrontFanz ialah $ 20.11K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FANX ialah 273.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 497793318.0234222. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 36.55K.