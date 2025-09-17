Frontier (FRONT) Maklumat Harga (USD)

Frontier (FRONT) harga masa nyata ialah $0.12388. Sepanjang 24 jam yang lalu, FRONT didagangkan antara $ 0.121562 rendah dan $ 0.136776 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FRONT sepanjang masa ialah $ 6.71, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.10662.

Dari segi prestasi jangka pendek, FRONT telah berubah sebanyak -0.12% sejak sejam yang lalu, -4.68% dalam 24 jam dan -11.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Frontier (FRONT) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Frontier ialah $ 11.15M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FRONT ialah 90.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 89999999.99994336. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.15M.