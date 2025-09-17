Froppy (FROPPY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) 0.00% Perubahan Harga (7D) -65.37% Perubahan Harga (7D) -65.37%

Froppy (FROPPY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FROPPY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FROPPY sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FROPPY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan -65.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Froppy (FROPPY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.75K$ 7.75K $ 7.75K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.75K$ 7.75K $ 7.75K Bekalan Peredaran 287.00B 287.00B 287.00B Jumlah Bekalan 287,000,000,000.0 287,000,000,000.0 287,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Froppy ialah $ 7.75K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FROPPY ialah 287.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 287000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.75K.