FROQ (FROQ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.071786 24J Tinggi $ 0.073194 Sepanjang Masa $ 3.16 Harga Terendah $ 0.051127 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.80% Perubahan Harga (7D) -0.27%

FROQ (FROQ) harga masa nyata ialah $0.072988. Sepanjang 24 jam yang lalu, FROQ didagangkan antara $ 0.071786 rendah dan $ 0.073194 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FROQ sepanjang masa ialah $ 3.16, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.051127.

Dari segi prestasi jangka pendek, FROQ telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.80% dalam 24 jam dan -0.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FROQ (FROQ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 54.33K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 72.99K Bekalan Peredaran 744.40K Jumlah Bekalan 1,000,000.0

Had Pasaran semasa FROQ ialah $ 54.33K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FROQ ialah 744.40K, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 72.99K.