Tokenomik FROQ (FROQ)

Lihat cerapan utama tentang FROQ (FROQ), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

FROQ (FROQ) Maklumat

The project revolves around $FROQ, a utility token with a total supply of 1 million, designed to power an ecosystem of blockchain-integrated games and community-driven activities. Its primary focus is on providing real utility in two web3 games:

Froqorion’s Quest - A role-playing game where players explore a world of elemental frogs, engage in strategic battles, and dive into a detailed narrative.

Islands of Sonic - A multiplayer life simulation where users create and explore custom environments, blending creativity with social interaction.

$FROQ is also central to supporting the community through various mechanisms like a burn-to-mint process, presale allocations, and liquidity pools, aiming to create a sustainable and engaging blockchain experience.

Laman Web Rasmi:
https://froq.xyz

FROQ (FROQ) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk FROQ (FROQ), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 52.28K
$ 52.28K$ 52.28K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
Bekalan Edaran:
$ 743.43K
$ 743.43K$ 743.43K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 70.32K
$ 70.32K$ 70.32K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 3.16
$ 3.16$ 3.16
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.051127
$ 0.051127$ 0.051127
Harga Semasa:
$ 0.070316
$ 0.070316$ 0.070316

Tokenomik FROQ (FROQ): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik FROQ (FROQ) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FROQ yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FROQ yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FROQ, terokai FROQ harga langsung token!

FROQ Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju FROQ? Halaman ramalan harga FROQ kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.