Frostic (FROST) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.0035357 24J Tinggi $ 0.0036856 Sepanjang Masa $ 0.00432983 Harga Terendah $ 0.00255167 Perubahan Harga (1J) +0.46% Perubahan Harga (1D) +0.03% Perubahan Harga (7D) +4.66%

Frostic (FROST) harga masa nyata ialah $0.00367465. Sepanjang 24 jam yang lalu, FROST didagangkan antara $ 0.0035357 rendah dan $ 0.0036856 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FROST sepanjang masa ialah $ 0.00432983, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00255167.

Dari segi prestasi jangka pendek, FROST telah berubah sebanyak +0.46% sejak sejam yang lalu, +0.03% dalam 24 jam dan +4.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Frostic (FROST) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.84M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.67M Bekalan Peredaran 500.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Frostic ialah $ 1.84M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FROST ialah 500.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.67M.