Frosty the Polar Bear Logo

Frosty the Polar Bear Harga (FROSTY)

Tidak tersenarai

1 FROSTY ke USD Harga Langsung:

--
----
-0.10%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Frosty the Polar Bear (FROSTY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:53:41 (UTC+8)

Frosty the Polar Bear (FROSTY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00835593
$ 0.00835593$ 0.00835593

$ 0
$ 0$ 0

+0.08%

-0.13%

+8.09%

+8.09%

Frosty the Polar Bear (FROSTY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FROSTY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FROSTY sepanjang masa ialah $ 0.00835593, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FROSTY telah berubah sebanyak +0.08% sejak sejam yang lalu, -0.13% dalam 24 jam dan +8.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Frosty the Polar Bear (FROSTY) Maklumat Pasaran

$ 15.83K
$ 15.83K$ 15.83K

--
----

$ 15.83K
$ 15.83K$ 15.83K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Frosty the Polar Bear ialah $ 15.83K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FROSTY ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.83K.

Frosty the Polar Bear (FROSTY) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Frosty the Polar Bear kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Frosty the Polar Bear kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Frosty the Polar Bear kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Frosty the Polar Bear kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.13%
30 Hari$ 0+15.28%
60 Hari$ 0+21.87%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Frosty the Polar Bear (FROSTY)

Welcome to Antarctica, Home of Frosty the Polar Bear. The coldest meme on Solana. FROSTY THE POLAR BEAR IS THE COLDEST MEME ON THE SOLANA ECOSYSTEM. He’s not your average bear; he’s navigating the icy realms of the blockchain, cleverly outmaneuvering other memecoins, and asserting his dominance in the frozen tundra. Frosty’s all about the strategic play, the calculated moves, and leaving his frosty footprint in the exciting world of crypto.

Frosty the Polar Bear (FROSTY) Sumber

Laman Web Rasmi

Frosty the Polar Bear Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Frosty the Polar Bear (FROSTY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Frosty the Polar Bear (FROSTY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Frosty the Polar Bear.

Semak Frosty the Polar Bear ramalan harga sekarang!

FROSTY kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Frosty the Polar Bear (FROSTY)

Memahami tokenomik Frosty the Polar Bear (FROSTY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FROSTY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Frosty the Polar Bear (FROSTY)

Berapakah nilai Frosty the Polar Bear (FROSTY) hari ini?
Harga langsung FROSTY dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FROSTY ke USD?
Harga semasa FROSTY ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Frosty the Polar Bear?
Had pasaran untuk FROSTY ialah $ 15.83K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FROSTY?
Bekalan edaran FROSTY ialah 1000.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FROSTY?
FROSTY mencapai harga ATH sebanyak 0.00835593 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FROSTY?
FROSTY melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan FROSTY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FROSTYialah -- USD.
Adakah FROSTY akan naik lebih tinggi tahun ini?
FROSTY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FROSTYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.