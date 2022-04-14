Tokenomik Frosty the Polar Bear (FROSTY)
Frosty the Polar Bear (FROSTY) Maklumat
Welcome to Antarctica, Home of Frosty the Polar Bear. The coldest meme on Solana. FROSTY THE POLAR BEAR IS THE COLDEST MEME ON THE SOLANA ECOSYSTEM. He’s not your average bear; he’s navigating the icy realms of the blockchain, cleverly outmaneuvering other memecoins, and asserting his dominance in the frozen tundra. Frosty’s all about the strategic play, the calculated moves, and leaving his frosty footprint in the exciting world of crypto.
Frosty the Polar Bear (FROSTY) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Frosty the Polar Bear (FROSTY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Frosty the Polar Bear (FROSTY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Frosty the Polar Bear (FROSTY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token FROSTY yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token FROSTY yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik FROSTY, terokai FROSTY harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.