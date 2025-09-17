Lagi Mengenai FROTH

Froth Logo

Froth Harga (FROTH)

Tidak tersenarai

1 FROTH ke USD Harga Langsung:

-0.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Froth (FROTH) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:15:04 (UTC+8)

Froth (FROTH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

+0.22%

-0.63%

+29.18%

+29.18%

Froth (FROTH) harga masa nyata ialah $0.00315989. Sepanjang 24 jam yang lalu, FROTH didagangkan antara $ 0.0030574 rendah dan $ 0.00322955 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FROTH sepanjang masa ialah $ 0.00348331, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FROTH telah berubah sebanyak +0.22% sejak sejam yang lalu, -0.63% dalam 24 jam dan +29.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Froth (FROTH) Maklumat Pasaran

$ 3.25M
--
Had Pasaran semasa Froth ialah $ 3.25M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FROTH ialah 1.03B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1029305666.584856. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.25M.

Froth (FROTH) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Froth kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Froth kepada USD adalah $ +0.0007430623.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Froth kepada USD adalah $ +0.0000944206.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Froth kepada USD adalah $ +0.0025396817027553927.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.63%
30 Hari$ +0.0007430623+23.52%
60 Hari$ +0.0000944206+2.99%
90 Hari$ +0.0025396817027553927+409.49%

Apakah itu Froth (FROTH)

Froth is the first memecoin launched through the Trenches, a specialized token launchpad native to the PunchSwap DEX on Flow EVM. PunchSwap was built by KittyPunch, consumer-centric DeFi project with a variety of product offerings featuring trading, yield aggregation, and more. KittyPunch is the premier DeFi project on the brand new Flow EVM network, which is unlocking new avenues for users to adopt decentralized finance technologies.

Froth (FROTH) Sumber

Laman Web Rasmi

Froth Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Froth (FROTH) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Froth (FROTH) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Froth.

Semak Froth ramalan harga sekarang!

FROTH kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Froth (FROTH)

Memahami tokenomik Froth (FROTH) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FROTH dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Froth (FROTH)

Berapakah nilai Froth (FROTH) hari ini?
Harga langsung FROTH dalam USD ialah 0.00315989 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FROTH ke USD?
Harga semasa FROTH ke USD ialah $ 0.00315989. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Froth?
Had pasaran untuk FROTH ialah $ 3.25M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FROTH?
Bekalan edaran FROTH ialah 1.03B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FROTH?
FROTH mencapai harga ATH sebanyak 0.00348331 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FROTH?
FROTH melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan FROTH?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FROTHialah -- USD.
Adakah FROTH akan naik lebih tinggi tahun ini?
FROTH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FROTHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.