Froth (FROTH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0030574 $ 0.0030574 $ 0.0030574 24J Rendah $ 0.00322955 $ 0.00322955 $ 0.00322955 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0030574$ 0.0030574 $ 0.0030574 24J Tinggi $ 0.00322955$ 0.00322955 $ 0.00322955 Sepanjang Masa $ 0.00348331$ 0.00348331 $ 0.00348331 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.22% Perubahan Harga (1D) -0.63% Perubahan Harga (7D) +29.18% Perubahan Harga (7D) +29.18%

Froth (FROTH) harga masa nyata ialah $0.00315989. Sepanjang 24 jam yang lalu, FROTH didagangkan antara $ 0.0030574 rendah dan $ 0.00322955 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FROTH sepanjang masa ialah $ 0.00348331, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FROTH telah berubah sebanyak +0.22% sejak sejam yang lalu, -0.63% dalam 24 jam dan +29.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Froth (FROTH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.25M$ 3.25M $ 3.25M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.25M$ 3.25M $ 3.25M Bekalan Peredaran 1.03B 1.03B 1.03B Jumlah Bekalan 1,029,305,666.584856 1,029,305,666.584856 1,029,305,666.584856

Had Pasaran semasa Froth ialah $ 3.25M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FROTH ialah 1.03B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1029305666.584856. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.25M.