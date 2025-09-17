Frox (FROX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.03039739$ 0.03039739 $ 0.03039739 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.08% Perubahan Harga (1D) -1.37% Perubahan Harga (7D) +4.94% Perubahan Harga (7D) +4.94%

Frox (FROX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FROX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FROX sepanjang masa ialah $ 0.03039739, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FROX telah berubah sebanyak +0.08% sejak sejam yang lalu, -1.37% dalam 24 jam dan +4.94% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Frox (FROX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 18.85K$ 18.85K $ 18.85K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 18.85K$ 18.85K $ 18.85K Bekalan Peredaran 999.69M 999.69M 999.69M Jumlah Bekalan 999,690,846.505109 999,690,846.505109 999,690,846.505109

Had Pasaran semasa Frox ialah $ 18.85K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FROX ialah 999.69M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999690846.505109. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.85K.