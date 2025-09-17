Froyo Games (FROYO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.108955$ 0.108955 $ 0.108955 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.20% Perubahan Harga (1D) +1.40% Perubahan Harga (7D) +7.13% Perubahan Harga (7D) +7.13%

Froyo Games (FROYO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FROYO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FROYO sepanjang masa ialah $ 0.108955, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FROYO telah berubah sebanyak -0.20% sejak sejam yang lalu, +1.40% dalam 24 jam dan +7.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Froyo Games (FROYO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.90K$ 10.90K $ 10.90K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 16.31K$ 16.31K $ 16.31K Bekalan Peredaran 668.27M 668.27M 668.27M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Froyo Games ialah $ 10.90K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FROYO ialah 668.27M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.31K.