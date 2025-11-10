Tokenomik fsjal (FSJAL)

Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:03:15 (UTC+8)
fsjal (FSJAL) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk fsjal (FSJAL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.06M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.06M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00172293
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00106702
fsjal (FSJAL) Maklumat

Fsjal, stylized as fsjal, is a meme art style that began on 4chan’s /v/ board in July 2009, originating from an MS Paint comic where a crudely drawn character with large, upward-pointing eyes and clenched fists expressed anticipation. The simple yet expressive design resonated with users, and the format quickly evolved into a drawing fad. People began redrawing countless characters—ranging from video game icons, anime figures, and internet personalities—into the fsjal template, giving them the signature wide-eyed, eager expression. The appeal came from its versatility and humor; fsjal could represent hype, impatience, or childlike excitement in almost any context. Over time, sprite sheets, fan art compilations, and edits flooded imageboards, forums, and later social media. Today, fsjal remains a recognizable meme style, symbolizing eagerness and joy, and it continues to be remixed as part of internet culture’s visual language.

Laman Web Rasmi:
https://x.com/i/communities/1972921902617309371

Tokenomik fsjal (FSJAL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik fsjal (FSJAL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FSJAL yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FSJAL yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FSJAL, terokai FSJAL harga langsung token!

FSJAL Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju FSJAL? Halaman ramalan harga FSJAL kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

