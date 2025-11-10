FTF100 Harga Hari Ini

Harga langsung FTF100 (FTF100) hari ini ialah $ 0.00006866, dengan 18.99% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FTF100 kepada USD penukaran adalah $ 0.00006866 setiap FTF100.

FTF100 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 69,050, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B FTF100. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FTF100 didagangkan antara $ 0.00006611 (rendah) dan $ 0.00008667 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0004498, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000497.

Dalam prestasi jangka pendek, FTF100 dipindahkan -0.70% dalam sejam terakhir dan -21.93% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

FTF100 (FTF100) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa FTF100 ialah $ 69.05K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FTF100 ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 69.05K.