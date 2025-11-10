FTMTOKEN Harga Hari Ini

Harga langsung FTMTOKEN (FTMX) hari ini ialah $ 0.057415, dengan 1.51% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FTMX kepada USD penukaran adalah $ 0.057415 setiap FTMX.

FTMTOKEN kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 14,354,374, dengan bekalan edaran sebanyak 250.00M FTMX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FTMX didagangkan antara $ 0.054745 (rendah) dan $ 0.058231 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.137551, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01575309.

Dalam prestasi jangka pendek, FTMX dipindahkan -0.03% dalam sejam terakhir dan -7.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

FTMTOKEN (FTMX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 14.35M$ 14.35M $ 14.35M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 37.32M$ 37.32M $ 37.32M Bekalan Peredaran 250.00M 250.00M 250.00M Jumlah Bekalan 650,000,000.0 650,000,000.0 650,000,000.0

Had Pasaran semasa FTMTOKEN ialah $ 14.35M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FTMX ialah 250.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 650000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 37.32M.