Fu Bao (FUBAO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FUBAO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FUBAO sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FUBAO telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.54% dalam 24 jam dan +3.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Modal Pasaran $ 19.71K$ 19.71K $ 19.71K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19.71K$ 19.71K $ 19.71K Bekalan Peredaran 500.25T 500.25T 500.25T Jumlah Bekalan 500,250,000,000,000.0 500,250,000,000,000.0 500,250,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Fu Bao ialah $ 19.71K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FUBAO ialah 500.25T, dengan jumlah bekalan sebanyak 500250000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.71K.