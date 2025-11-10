FUDERNAKAMOTO Harga Hari Ini

Harga langsung FUDERNAKAMOTO (FUDNA) hari ini ialah $ 0.00000939, dengan 38.56% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FUDNA kepada USD penukaran adalah $ 0.00000939 setiap FUDNA.

FUDERNAKAMOTO kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 9,387.26, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B FUDNA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FUDNA didagangkan antara $ 0.00000645 (rendah) dan $ 0.00000922 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00013358, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000645.

Dalam prestasi jangka pendek, FUDNA dipindahkan +6.00% dalam sejam terakhir dan -74.09% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

FUDERNAKAMOTO (FUDNA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.39K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.39K Bekalan Peredaran 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa FUDERNAKAMOTO ialah $ 9.39K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FUDNA ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.39K.