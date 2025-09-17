Lagi Mengenai FUEGO

FUEGO Logo

FUEGO Harga (FUEGO)

Tidak tersenarai

1 FUEGO ke USD Harga Langsung:

$0.01206822
$0.01206822$0.01206822
+1.80%1D
USD
FUEGO (FUEGO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:53:36 (UTC+8)

FUEGO (FUEGO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01177338
$ 0.01177338$ 0.01177338
24J Rendah
$ 0.0122014
$ 0.0122014$ 0.0122014
24J Tinggi

$ 0.01177338
$ 0.01177338$ 0.01177338

$ 0.0122014
$ 0.0122014$ 0.0122014

$ 0.08759
$ 0.08759$ 0.08759

$ 0.00356484
$ 0.00356484$ 0.00356484

+1.18%

+1.63%

+4.29%

+4.29%

FUEGO (FUEGO) harga masa nyata ialah $0.01205806. Sepanjang 24 jam yang lalu, FUEGO didagangkan antara $ 0.01177338 rendah dan $ 0.0122014 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FUEGO sepanjang masa ialah $ 0.08759, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00356484.

Dari segi prestasi jangka pendek, FUEGO telah berubah sebanyak +1.18% sejak sejam yang lalu, +1.63% dalam 24 jam dan +4.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FUEGO (FUEGO) Maklumat Pasaran

$ 933.57K
$ 933.57K$ 933.57K

--
----

$ 933.57K
$ 933.57K$ 933.57K

77.36M
77.36M 77.36M

77,357,893.44966953
77,357,893.44966953 77,357,893.44966953

Had Pasaran semasa FUEGO ialah $ 933.57K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FUEGO ialah 77.36M, dengan jumlah bekalan sebanyak 77357893.44966953. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 933.57K.

FUEGO (FUEGO) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga FUEGO kepada USD adalah $ +0.00019387.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga FUEGO kepada USD adalah $ +0.0010896772.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga FUEGO kepada USD adalah $ +0.0057748629.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga FUEGO kepada USD adalah $ +0.005369472333500703.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00019387+1.63%
30 Hari$ +0.0010896772+9.04%
60 Hari$ +0.0057748629+47.89%
90 Hari$ +0.005369472333500703+80.28%

Apakah itu FUEGO (FUEGO)

FUEGO is The Deflationary Index Fund on Base. A decentralized, deflationary DeFi protocol generating real yield through DAO-selected blue-chip Base Chain tokens. Serving as both a utility and governance token, FUEGO uses deflationary mechanics and liquidity arbitrage to deliver sustainable income and long-term value to holders. In summary, FUEGO is designed to be a foundational, deflationary pairing asset on Base Chain that empowers token holders through DAO governance, protocol-owned liquidity, and sustainable real yield.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

FUEGO (FUEGO) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

FUEGO Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai FUEGO (FUEGO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset FUEGO (FUEGO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk FUEGO.

Semak FUEGO ramalan harga sekarang!

FUEGO kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik FUEGO (FUEGO)

Memahami tokenomik FUEGO (FUEGO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FUEGO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai FUEGO (FUEGO)

Berapakah nilai FUEGO (FUEGO) hari ini?
Harga langsung FUEGO dalam USD ialah 0.01205806 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FUEGO ke USD?
Harga semasa FUEGO ke USD ialah $ 0.01205806. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran FUEGO?
Had pasaran untuk FUEGO ialah $ 933.57K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FUEGO?
Bekalan edaran FUEGO ialah 77.36M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FUEGO?
FUEGO mencapai harga ATH sebanyak 0.08759 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FUEGO?
FUEGO melihat harga ATL sebanyak 0.00356484 USD.
Berapakah jumlah dagangan FUEGO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FUEGOialah -- USD.
Adakah FUEGO akan naik lebih tinggi tahun ini?
FUEGO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FUEGOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:53:36 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.