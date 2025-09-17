FUEGO (FUEGO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01177338 $ 0.01177338 $ 0.01177338 24J Rendah $ 0.0122014 $ 0.0122014 $ 0.0122014 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01177338$ 0.01177338 $ 0.01177338 24J Tinggi $ 0.0122014$ 0.0122014 $ 0.0122014 Sepanjang Masa $ 0.08759$ 0.08759 $ 0.08759 Harga Terendah $ 0.00356484$ 0.00356484 $ 0.00356484 Perubahan Harga (1J) +1.18% Perubahan Harga (1D) +1.63% Perubahan Harga (7D) +4.29% Perubahan Harga (7D) +4.29%

FUEGO (FUEGO) harga masa nyata ialah $0.01205806. Sepanjang 24 jam yang lalu, FUEGO didagangkan antara $ 0.01177338 rendah dan $ 0.0122014 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FUEGO sepanjang masa ialah $ 0.08759, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00356484.

Dari segi prestasi jangka pendek, FUEGO telah berubah sebanyak +1.18% sejak sejam yang lalu, +1.63% dalam 24 jam dan +4.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FUEGO (FUEGO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 933.57K$ 933.57K $ 933.57K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 933.57K$ 933.57K $ 933.57K Bekalan Peredaran 77.36M 77.36M 77.36M Jumlah Bekalan 77,357,893.44966953 77,357,893.44966953 77,357,893.44966953

Had Pasaran semasa FUEGO ialah $ 933.57K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FUEGO ialah 77.36M, dengan jumlah bekalan sebanyak 77357893.44966953. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 933.57K.