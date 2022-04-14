Tokenomik FUEGO (FUEGO)

Lihat cerapan utama tentang FUEGO (FUEGO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
FUEGO (FUEGO) Maklumat

FUEGO is The Deflationary Index Fund on Base.

A decentralized, deflationary DeFi protocol generating real yield through DAO-selected blue-chip Base Chain tokens.

Serving as both a utility and governance token, FUEGO uses deflationary mechanics and liquidity arbitrage to deliver sustainable income and long-term value to holders.

In summary, FUEGO is designed to be a foundational, deflationary pairing asset on Base Chain that empowers token holders through DAO governance, protocol-owned liquidity, and sustainable real yield.

Laman Web Rasmi:
https://fuegobase.io/
Kertas putih:
https://ibased.gitbook.io/fuego

FUEGO (FUEGO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk FUEGO (FUEGO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 936.87K
Jumlah Bekalan:
$ 77.32M
Bekalan Edaran:
$ 77.32M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 936.87K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.08759
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00356484
Harga Semasa:
$ 0.01213624
Tokenomik FUEGO (FUEGO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik FUEGO (FUEGO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FUEGO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FUEGO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FUEGO, terokai FUEGO harga langsung token!

FUEGO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju FUEGO? Halaman ramalan harga FUEGO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

