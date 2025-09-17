Lagi Mengenai FUG

Maklumat Harga FUG

Laman Web Rasmi FUG

Tokenomik FUG

Ramalan Harga FUG

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

fug Logo

fug Harga (FUG)

Tidak tersenarai

1 FUG ke USD Harga Langsung:

--
----
-1.20%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
fug (FUG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:54:59 (UTC+8)

fug (FUG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0056308
$ 0.0056308$ 0.0056308

$ 0
$ 0$ 0

+0.08%

-1.21%

+5.97%

+5.97%

fug (FUG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FUG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FUG sepanjang masa ialah $ 0.0056308, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FUG telah berubah sebanyak +0.08% sejak sejam yang lalu, -1.21% dalam 24 jam dan +5.97% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

fug (FUG) Maklumat Pasaran

$ 20.63K
$ 20.63K$ 20.63K

--
----

$ 20.63K
$ 20.63K$ 20.63K

999.66M
999.66M 999.66M

999,661,111.636313
999,661,111.636313 999,661,111.636313

Had Pasaran semasa fug ialah $ 20.63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FUG ialah 999.66M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999661111.636313. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.63K.

fug (FUG) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga fug kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga fug kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga fug kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga fug kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.21%
30 Hari$ 0+21.04%
60 Hari$ 0+27.20%
90 Hari$ 0--

Apakah itu fug (FUG)

Fug is a frog meme coin Solana, captivating users with its mascot fug the frog. What started as a simple project logo quickly transformed into a beloved symbol, inspiring an ever-growing community and an explosion of creative content. The fug community thrives on sharing their creations, flooding the internet with memes, jokes, and witty wordplay that celebrate fug’s quirky charm. As a fun and accessible community token, fug welcomes everyone to join in on the excitement. The movement has sparked a trend of replacing everyday verbs with “fug,” leading to a lot of clever and humorous expressions that spread the word far and wide. In essence, fug is more than just a meme coin—it’s a movement centered around laughter, creativity, and a shared love for a funny frog.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

fug (FUG) Sumber

Laman Web Rasmi

fug Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai fug (FUG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset fug (FUG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk fug.

Semak fug ramalan harga sekarang!

FUG kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik fug (FUG)

Memahami tokenomik fug (FUG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FUG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai fug (FUG)

Berapakah nilai fug (FUG) hari ini?
Harga langsung FUG dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FUG ke USD?
Harga semasa FUG ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran fug?
Had pasaran untuk FUG ialah $ 20.63K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FUG?
Bekalan edaran FUG ialah 999.66M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FUG?
FUG mencapai harga ATH sebanyak 0.0056308 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FUG?
FUG melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan FUG?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FUGialah -- USD.
Adakah FUG akan naik lebih tinggi tahun ini?
FUG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FUGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:54:59 (UTC+8)

fug (FUG) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.