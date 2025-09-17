Apakah itu fug (FUG)

Fug is a frog meme coin Solana, captivating users with its mascot fug the frog. What started as a simple project logo quickly transformed into a beloved symbol, inspiring an ever-growing community and an explosion of creative content. The fug community thrives on sharing their creations, flooding the internet with memes, jokes, and witty wordplay that celebrate fug’s quirky charm. As a fun and accessible community token, fug welcomes everyone to join in on the excitement. The movement has sparked a trend of replacing everyday verbs with “fug,” leading to a lot of clever and humorous expressions that spread the word far and wide. In essence, fug is more than just a meme coin—it’s a movement centered around laughter, creativity, and a shared love for a funny frog.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai fug (FUG) Berapakah nilai fug (FUG) hari ini? Harga langsung FUG dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa FUG ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa FUG ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran fug? Had pasaran untuk FUG ialah $ 20.63K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran FUG? Bekalan edaran FUG ialah 999.66M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FUG? FUG mencapai harga ATH sebanyak 0.0056308 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FUG? FUG melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan FUG? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FUGialah -- USD . Adakah FUG akan naik lebih tinggi tahun ini? FUG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FUGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

