Fuku (FUKU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01618493$ 0.01618493 $ 0.01618493 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.15% Perubahan Harga (1D) -16.11% Perubahan Harga (7D) -12.78% Perubahan Harga (7D) -12.78%

Fuku (FUKU) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FUKU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FUKU sepanjang masa ialah $ 0.01618493, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FUKU telah berubah sebanyak -0.15% sejak sejam yang lalu, -16.11% dalam 24 jam dan -12.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Fuku (FUKU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 401.35K$ 401.35K $ 401.35K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 401.35K$ 401.35K $ 401.35K Bekalan Peredaran 999.95M 999.95M 999.95M Jumlah Bekalan 999,945,687.555129 999,945,687.555129 999,945,687.555129

Had Pasaran semasa Fuku ialah $ 401.35K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FUKU ialah 999.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999945687.555129. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 401.35K.