Fulcrom Logo

Fulcrom Harga (FUL)

Tidak tersenarai

1 FUL ke USD Harga Langsung:

$0.00745188
$0.00745188
-0.80%1D
USD
Fulcrom (FUL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:39:12 (UTC+8)

Fulcrom (FUL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00735461
$ 0.00735461
24J Rendah
$ 0.00757621
$ 0.00757621
24J Tinggi

$ 0.00735461
$ 0.00735461

$ 0.00757621
$ 0.00757621

$ 0.04004179
$ 0.04004179

$ 0.00315451
$ 0.00315451

-0.36%

-1.13%

-11.27%

-11.27%

Fulcrom (FUL) harga masa nyata ialah $0.00745187. Sepanjang 24 jam yang lalu, FUL didagangkan antara $ 0.00735461 rendah dan $ 0.00757621 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FUL sepanjang masa ialah $ 0.04004179, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00315451.

Dari segi prestasi jangka pendek, FUL telah berubah sebanyak -0.36% sejak sejam yang lalu, -1.13% dalam 24 jam dan -11.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Fulcrom (FUL) Maklumat Pasaran

$ 17.83M
$ 17.83M

--
--

$ 167.35M
$ 167.35M

2.13B
2.13B

20,000,000,000.0
20,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Fulcrom ialah $ 17.83M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FUL ialah 2.13B, dengan jumlah bekalan sebanyak 20000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 167.35M.

Fulcrom (FUL) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Fulcrom kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Fulcrom kepada USD adalah $ +0.0001259507.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Fulcrom kepada USD adalah $ +0.0002275391.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Fulcrom kepada USD adalah $ +0.001247063256252323.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.13%
30 Hari$ +0.0001259507+1.69%
60 Hari$ +0.0002275391+3.05%
90 Hari$ +0.001247063256252323+20.10%

Apakah itu Fulcrom (FUL)

What is the project about? Fulcrom is a decentralised perpetual exchange that allows users to trade leveraged positions with low fees and zero price impact, whilst having the peace of mind that all trades and collateral are stored transparently on-chain. What makes your project unique? Whilst we understand that Perpetuals are indeed a major form of innovation in the space, we also recognise that many of such perpetual contracts are being traded on centralised exchanges, many of which may not be transparent with usage of funds. The team is a strong believer of decentralisation and transparency and with the vision of bringing perpetuals on-chain, Fulcrom was born. History of your project. Fulcrom Beta went live on 28 Feb and had IDO on VVS Finance on 16 Mar. With a short period of around 1 month, we generated 100M accumulative trading volume with more than 5000 active traders. What’s next for your project? Fulcrom is planning to expand our tradable token in pool, further enhance our core product feature with more analytics and visualised data, improving user onboarding journey, as well as hosting trading competition and points system. What can your token be used for? FUL is fulcrom native governance token, with FUL, users can earn platform revenue with staking rewards. We are also planning to utilise FUL in the future trading competition and point system

Fulcrom (FUL) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Fulcrom Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Fulcrom (FUL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Fulcrom (FUL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Fulcrom.

Semak Fulcrom ramalan harga sekarang!

FUL kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Fulcrom (FUL)

Memahami tokenomik Fulcrom (FUL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FUL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Fulcrom (FUL)

Berapakah nilai Fulcrom (FUL) hari ini?
Harga langsung FUL dalam USD ialah 0.00745187 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FUL ke USD?
Harga semasa FUL ke USD ialah $ 0.00745187. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Fulcrom?
Had pasaran untuk FUL ialah $ 17.83M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FUL?
Bekalan edaran FUL ialah 2.13B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FUL?
FUL mencapai harga ATH sebanyak 0.04004179 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FUL?
FUL melihat harga ATL sebanyak 0.00315451 USD.
Berapakah jumlah dagangan FUL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FULialah -- USD.
Adakah FUL akan naik lebih tinggi tahun ini?
FUL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FULramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
