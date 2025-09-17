Apakah itu Fulcrom (FUL)

What is the project about? Fulcrom is a decentralised perpetual exchange that allows users to trade leveraged positions with low fees and zero price impact, whilst having the peace of mind that all trades and collateral are stored transparently on-chain. What makes your project unique? Whilst we understand that Perpetuals are indeed a major form of innovation in the space, we also recognise that many of such perpetual contracts are being traded on centralised exchanges, many of which may not be transparent with usage of funds. The team is a strong believer of decentralisation and transparency and with the vision of bringing perpetuals on-chain, Fulcrom was born. History of your project. Fulcrom Beta went live on 28 Feb and had IDO on VVS Finance on 16 Mar. With a short period of around 1 month, we generated 100M accumulative trading volume with more than 5000 active traders. What’s next for your project? Fulcrom is planning to expand our tradable token in pool, further enhance our core product feature with more analytics and visualised data, improving user onboarding journey, as well as hosting trading competition and points system. What can your token be used for? FUL is fulcrom native governance token, with FUL, users can earn platform revenue with staking rewards. We are also planning to utilise FUL in the future trading competition and point system

Tokenomik Fulcrom (FUL)

Memahami tokenomik Fulcrom (FUL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FUL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Fulcrom (FUL) Berapakah nilai Fulcrom (FUL) hari ini? Harga langsung FUL dalam USD ialah 0.00745187 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa FUL ke USD? $ 0.00745187 . Lihat Harga semasa FUL ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Fulcrom? Had pasaran untuk FUL ialah $ 17.83M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran FUL? Bekalan edaran FUL ialah 2.13B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FUL? FUL mencapai harga ATH sebanyak 0.04004179 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FUL? FUL melihat harga ATL sebanyak 0.00315451 USD . Berapakah jumlah dagangan FUL? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FULialah -- USD . Adakah FUL akan naik lebih tinggi tahun ini? FUL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FULramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

