Full Moon Harga Hari Ini

Harga langsung Full Moon (FM) hari ini ialah $ 0.00966109, dengan 1.45% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FM kepada USD penukaran adalah $ 0.00966109 setiap FM.

Full Moon kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,207,762, dengan bekalan edaran sebanyak 538.80M FM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FM didagangkan antara $ 0.00930678 (rendah) dan $ 0.00982862 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.04230323, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00630962.

Dalam prestasi jangka pendek, FM dipindahkan -0.71% dalam sejam terakhir dan -12.82% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Full Moon (FM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.21M$ 5.21M $ 5.21M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 193.31M$ 193.31M $ 193.31M Bekalan Peredaran 538.80M 538.80M 538.80M Jumlah Bekalan 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

