Harga Full Moon langsung hari ini ialah 0.00966109 USD.FM modal pasaran ialah 5,207,762 USD. Jejaki masa nyata FM kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

1 FM ke USD Harga Langsung:

$0.00966087
$0.00966087$0.00966087
+1.40%1D
mexc
USD
Full Moon (FM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 01:45:30 (UTC+8)

Full Moon Harga Hari Ini

Harga langsung Full Moon (FM) hari ini ialah $ 0.00966109, dengan 1.45% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FM kepada USD penukaran adalah $ 0.00966109 setiap FM.

Full Moon kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,207,762, dengan bekalan edaran sebanyak 538.80M FM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FM didagangkan antara $ 0.00930678 (rendah) dan $ 0.00982862 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.04230323, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00630962.

Dalam prestasi jangka pendek, FM dipindahkan -0.71% dalam sejam terakhir dan -12.82% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Full Moon (FM) Maklumat Pasaran

$ 5.21M
$ 5.21M$ 5.21M

--
----

$ 193.31M
$ 193.31M$ 193.31M

538.80M
538.80M 538.80M

20,000,000,000.0
20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Full Moon ialah $ 5.21M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FM ialah 538.80M, dengan jumlah bekalan sebanyak 20000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 193.31M.

Full Moon Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00930678
$ 0.00930678$ 0.00930678
24J Rendah
$ 0.00982862
$ 0.00982862$ 0.00982862
24J Tinggi

$ 0.00930678
$ 0.00930678$ 0.00930678

$ 0.00982862
$ 0.00982862$ 0.00982862

$ 0.04230323
$ 0.04230323$ 0.04230323

$ 0.00630962
$ 0.00630962$ 0.00630962

-0.71%

+1.45%

-12.82%

-12.82%

Full Moon (FM) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Full Moon kepada USD adalah $ +0.00013782.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Full Moon kepada USD adalah $ -0.0032386949.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Full Moon kepada USD adalah $ -0.0052395076.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Full Moon kepada USD adalah $ -0.028958716592989823.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00013782+1.45%
30 Hari$ -0.0032386949-33.52%
60 Hari$ -0.0052395076-54.23%
90 Hari$ -0.028958716592989823-74.98%

Ramalan Harga untuk Full Moon

Full Moon (FM) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FM pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Full Moon (FM) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Full Moon berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Full Moon yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk FM ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Full Moon Ramalan Harga.

Apakah itu Full Moon (FM)

Oracle-based, perpetual exchange on Cronos EVM and zkEVM.

We are a decentralized perpetual trading platform on Cronos EVM and zkEVM chain that offers both a staking pool and on-chain perpetuals, primed to empower all Striders with galactic opportunities. Transactions on Moonlander are executed at higher speed and lower fees. This isn’t just trading, this is our financial mission to the moon.

Unleash User's Trading Potential

As a seasoned trader, we know you crave the thrill of the market, the exhilaration of calculated risks, and the satisfaction of astronomical gains. Moonlander is the way through.

Astro-Efficiency: Maximize your capital efficiency with our MLP pool, enabling you to secure larger positions and ride the market's currents with unparalleled power.

Galactic Leverage: Dare to dream big with up to 1000x leverage, propelling your trading endeavors to unprecedented heights.

Stellar Security: Navigate the market confidently, shielded by our robust price feeds from PYTH and Cronos Oracles, ensuring a stable and secure trading environment.

Chart a Course to Passive Income

Beyond the thrill of trading, Moonlander also offers a smooth sailing to passive income.

Stellar Rewards: Reap the rewards of the platform's success and benefit from market fluctuation through our fee distribution mechanism without the need for active trading

Stake and Prosper: Stake our utility token or provide liquidity to our MLP pool and earn real yield in CRO/zkCRO and $CM, fueling your galactic ambitions.

Full Moon (FM) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Full Moon

Berapakah nilai 1 Full Moon pada tahun 2030?
Jika Full Moon berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Full Moon berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 01:45:30 (UTC+8)

Full Moon (FM) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Full Moon

