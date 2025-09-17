Fullsend Community Coin (FULLSEND) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0.00117261 $ 0.00117261 $ 0.00117261 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0.00117261$ 0.00117261 $ 0.00117261 Sepanjang Masa $ 0.086758$ 0.086758 $ 0.086758 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -4.16% Perubahan Harga (1D) -38.63% Perubahan Harga (7D) -70.05% Perubahan Harga (7D) -70.05%

Fullsend Community Coin (FULLSEND) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FULLSEND didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0.00117261 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FULLSEND sepanjang masa ialah $ 0.086758, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FULLSEND telah berubah sebanyak -4.16% sejak sejam yang lalu, -38.63% dalam 24 jam dan -70.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Fullsend Community Coin (FULLSEND) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 283.40K$ 283.40K $ 283.40K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 709.06K$ 709.06K $ 709.06K Bekalan Peredaran 399.46M 399.46M 399.46M Jumlah Bekalan 999,462,298.55625 999,462,298.55625 999,462,298.55625

Had Pasaran semasa Fullsend Community Coin ialah $ 283.40K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FULLSEND ialah 399.46M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999462298.55625. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 709.06K.