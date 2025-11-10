Function FBTC Harga Hari Ini

Harga langsung Function FBTC (FBTC) hari ini ialah $ 103,970, dengan 2.30% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FBTC kepada USD penukaran adalah $ 103,970 setiap FBTC.

Function FBTC kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,233,415,843, dengan bekalan edaran sebanyak 11.95K FBTC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FBTC didagangkan antara $ 100,640 (rendah) dan $ 104,846 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 127,954, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 11,469.83.

Dalam prestasi jangka pendek, FBTC dipindahkan +1.21% dalam sejam terakhir dan -5.64% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Function FBTC (FBTC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.23B$ 1.23B $ 1.23B Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.23B$ 1.23B $ 1.23B Bekalan Peredaran 11.95K 11.95K 11.95K Jumlah Bekalan 11,947.84923746 11,947.84923746 11,947.84923746

Had Pasaran semasa Function FBTC ialah $ 1.23B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FBTC ialah 11.95K, dengan jumlah bekalan sebanyak 11947.84923746. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.23B.