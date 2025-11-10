BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga Function FBTC langsung hari ini ialah 103,970 USD.FBTC modal pasaran ialah 1,233,415,843 USD. Jejaki masa nyata FBTC kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Function FBTC langsung hari ini ialah 103,970 USD.FBTC modal pasaran ialah 1,233,415,843 USD. Jejaki masa nyata FBTC kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai FBTC

Maklumat Harga FBTC

Apakah FBTC

Laman Web Rasmi FBTC

Tokenomik FBTC

Ramalan Harga FBTC

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Function FBTC Logo

Function FBTC Harga (FBTC)

Tidak tersenarai

1 FBTC ke USD Harga Langsung:

$103,176
$103,176$103,176
+1.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Function FBTC (FBTC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 01:27:14 (UTC+8)

Function FBTC Harga Hari Ini

Harga langsung Function FBTC (FBTC) hari ini ialah $ 103,970, dengan 2.30% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FBTC kepada USD penukaran adalah $ 103,970 setiap FBTC.

Function FBTC kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,233,415,843, dengan bekalan edaran sebanyak 11.95K FBTC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FBTC didagangkan antara $ 100,640 (rendah) dan $ 104,846 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 127,954, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 11,469.83.

Dalam prestasi jangka pendek, FBTC dipindahkan +1.21% dalam sejam terakhir dan -5.64% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Function FBTC (FBTC) Maklumat Pasaran

$ 1.23B
$ 1.23B$ 1.23B

--
----

$ 1.23B
$ 1.23B$ 1.23B

11.95K
11.95K 11.95K

11,947.84923746
11,947.84923746 11,947.84923746

Had Pasaran semasa Function FBTC ialah $ 1.23B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FBTC ialah 11.95K, dengan jumlah bekalan sebanyak 11947.84923746. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.23B.

Function FBTC Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 100,640
$ 100,640$ 100,640
24J Rendah
$ 104,846
$ 104,846$ 104,846
24J Tinggi

$ 100,640
$ 100,640$ 100,640

$ 104,846
$ 104,846$ 104,846

$ 127,954
$ 127,954$ 127,954

$ 11,469.83
$ 11,469.83$ 11,469.83

+1.21%

+2.30%

-5.64%

-5.64%

Function FBTC (FBTC) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Function FBTC kepada USD adalah $ +2,338.33.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Function FBTC kepada USD adalah $ -11,692.3310390000.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Function FBTC kepada USD adalah $ -9,194.6389350000.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Function FBTC kepada USD adalah $ -15,576.89920090458.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +2,338.33+2.30%
30 Hari$ -11,692.3310390000-11.24%
60 Hari$ -9,194.6389350000-8.84%
90 Hari$ -15,576.89920090458-13.02%

Ramalan Harga untuk Function FBTC

Function FBTC (FBTC) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FBTC pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Function FBTC (FBTC) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Function FBTC berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Function FBTC yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk FBTC ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Function FBTC Ramalan Harga.

Apakah itu Function FBTC (FBTC)

Ignition — Liberating the Growth Power of Bitcoin Ignition is dedicated to liberating the growth power of Bitcoin, allowing it to thrive across all blockchains. Supported by core contributors Mantle and Antalpha Prime, Ignition is paving the way for a low-friction and interoperable future. It extends Bitcoin’s functionality beyond its traditional role as a store of value, and transforms it into a reliable asset for cross-chain integrations and diverse yield opportunities.

FBTC — Earn more yield than ever on your idle Bitcoin Ignition introduces $FBTC, an omnichain Bitcoin asset pegged 1:1 to $BTC, aimed at elevating Bitcoin’s accessibility and utility. As a secure, decentralized, and composable liquid Bitcoin asset with deep liquidity, $FBTC can be used at scale and easily integrated into various yield enhancement strategies like liquidity pooling, collateral, and staking.

Under Ignition, $FBTC's growth will be driven by a comprehensive roadmap and strong developer support, ensuring its long-term success and sustainable growth.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Function FBTC (FBTC) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Function FBTC

Berapakah nilai 1 Function FBTC pada tahun 2030?
Jika Function FBTC berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Function FBTC berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 01:27:14 (UTC+8)

Function FBTC (FBTC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Function FBTC

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04372
$0.04372$0.04372

+118.60%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1236
$0.1236$0.1236

+30.10%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.00306
$0.00306$0.00306

+111.03%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00450
$0.00450$0.00450

+50.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000003800
$0.000003800$0.000003800

+46.15%

TOWNS

TOWNS

TOWNS

$0.013687
$0.013687$0.013687

+35.19%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000002007
$0.0000002007$0.0000002007

+54.38%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.