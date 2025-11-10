Funless Harga Hari Ini

Harga langsung Funless (FUNLESS) hari ini ialah $ 0.00026608, dengan 4.64% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FUNLESS kepada USD penukaran adalah $ 0.00026608 setiap FUNLESS.

Funless kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 133,039, dengan bekalan edaran sebanyak 500.00M FUNLESS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FUNLESS didagangkan antara $ 0.00025032 (rendah) dan $ 0.00026587 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00054808, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00023756.

Dalam prestasi jangka pendek, FUNLESS dipindahkan +1.48% dalam sejam terakhir dan -18.02% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Funless (FUNLESS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 133.04K$ 133.04K $ 133.04K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 133.04K$ 133.04K $ 133.04K Bekalan Peredaran 500.00M 500.00M 500.00M Jumlah Bekalan 499,997,687.519566 499,997,687.519566 499,997,687.519566

Had Pasaran semasa Funless ialah $ 133.04K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FUNLESS ialah 500.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 499997687.519566. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 133.04K.