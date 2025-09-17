Furfication (FUR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00548327$ 0.00548327 $ 0.00548327 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.54% Perubahan Harga (1D) -0.49% Perubahan Harga (7D) -2.19% Perubahan Harga (7D) -2.19%

Furfication (FUR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FUR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FUR sepanjang masa ialah $ 0.00548327, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FUR telah berubah sebanyak -0.54% sejak sejam yang lalu, -0.49% dalam 24 jam dan -2.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Furfication (FUR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 43.58K$ 43.58K $ 43.58K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 43.58K$ 43.58K $ 43.58K Bekalan Peredaran 999.31M 999.31M 999.31M Jumlah Bekalan 999,307,774.956357 999,307,774.956357 999,307,774.956357

Had Pasaran semasa Furfication ialah $ 43.58K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FUR ialah 999.31M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999307774.956357. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 43.58K.