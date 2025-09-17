Lagi Mengenai FURM

Furmula

Furmula Harga (FURM)

Tidak tersenarai

1 FURM ke USD Harga Langsung:

$0.00228429
$0.00228429$0.00228429
-2.40%1D
USD
Furmula (FURM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:15:23 (UTC+8)

Furmula (FURM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00228048
$ 0.00228048$ 0.00228048
24J Rendah
$ 0.00235332
$ 0.00235332$ 0.00235332
24J Tinggi

$ 0.00228048
$ 0.00228048$ 0.00228048

$ 0.00235332
$ 0.00235332$ 0.00235332

$ 0.052176
$ 0.052176$ 0.052176

$ 0.00208413
$ 0.00208413$ 0.00208413

+0.00%

-2.43%

-0.76%

-0.76%

Furmula (FURM) harga masa nyata ialah $0.0022843. Sepanjang 24 jam yang lalu, FURM didagangkan antara $ 0.00228048 rendah dan $ 0.00235332 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FURM sepanjang masa ialah $ 0.052176, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00208413.

Dari segi prestasi jangka pendek, FURM telah berubah sebanyak +0.00% sejak sejam yang lalu, -2.43% dalam 24 jam dan -0.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Furmula (FURM) Maklumat Pasaran

$ 1.72M
$ 1.72M$ 1.72M

--
----

$ 2.11M
$ 2.11M$ 2.11M

752.00M
752.00M 752.00M

924,906,757.2128453
924,906,757.2128453 924,906,757.2128453

Had Pasaran semasa Furmula ialah $ 1.72M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FURM ialah 752.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 924906757.2128453. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.11M.

Furmula (FURM) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Furmula kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Furmula kepada USD adalah $ -0.0003948072.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Furmula kepada USD adalah $ -0.0005399274.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Furmula kepada USD adalah $ -0.000475832063913737.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-2.43%
30 Hari$ -0.0003948072-17.28%
60 Hari$ -0.0005399274-23.63%
90 Hari$ -0.000475832063913737-17.23%

Apakah itu Furmula (FURM)

Furmula combines the high-adrenaline world of racing with blockchain technology on the Solana network. Our decentralized GameFi platform leverages the transparency and security of blockchain to bring fair, competitive racing gameplay to all racing fans and crypto enthusiasts alike. Furmula introduces a groundbreaking gameplay model that redefines blockchain racing. Your performance and progression are directly tied to the NFTs you hold, which determine your racing tier. Each NFT unlocks unique abilities, advantages, and strategies, enhancing your competitiveness on the track. This innovative system integrates real-time race mechanics with NFT utility, creating an immersive and dynamic experience. Players must skillfully combine their NFT assets with racing strategies to climb the leaderboard and claim rewards. By merging blockchain technology with engaging gameplay, Furmula offers a unique and interactive environment for both racing enthusiasts and crypto enthusiasts alike.

Furmula (FURM) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Furmula Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Furmula (FURM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Furmula (FURM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Furmula.

Semak Furmula ramalan harga sekarang!

FURM kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Furmula (FURM)

Memahami tokenomik Furmula (FURM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FURM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Furmula (FURM)

Berapakah nilai Furmula (FURM) hari ini?
Harga langsung FURM dalam USD ialah 0.0022843 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FURM ke USD?
Harga semasa FURM ke USD ialah $ 0.0022843. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Furmula?
Had pasaran untuk FURM ialah $ 1.72M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FURM?
Bekalan edaran FURM ialah 752.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FURM?
FURM mencapai harga ATH sebanyak 0.052176 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FURM?
FURM melihat harga ATL sebanyak 0.00208413 USD.
Berapakah jumlah dagangan FURM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FURMialah -- USD.
Adakah FURM akan naik lebih tinggi tahun ini?
FURM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FURMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:15:23 (UTC+8)

Penafian

