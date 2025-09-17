Furmula (FURM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00228048 $ 0.00228048 $ 0.00228048 24J Rendah $ 0.00235332 $ 0.00235332 $ 0.00235332 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00228048$ 0.00228048 $ 0.00228048 24J Tinggi $ 0.00235332$ 0.00235332 $ 0.00235332 Sepanjang Masa $ 0.052176$ 0.052176 $ 0.052176 Harga Terendah $ 0.00208413$ 0.00208413 $ 0.00208413 Perubahan Harga (1J) +0.00% Perubahan Harga (1D) -2.43% Perubahan Harga (7D) -0.76% Perubahan Harga (7D) -0.76%

Furmula (FURM) harga masa nyata ialah $0.0022843. Sepanjang 24 jam yang lalu, FURM didagangkan antara $ 0.00228048 rendah dan $ 0.00235332 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FURM sepanjang masa ialah $ 0.052176, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00208413.

Dari segi prestasi jangka pendek, FURM telah berubah sebanyak +0.00% sejak sejam yang lalu, -2.43% dalam 24 jam dan -0.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Furmula (FURM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M Bekalan Peredaran 752.00M 752.00M 752.00M Jumlah Bekalan 924,906,757.2128453 924,906,757.2128453 924,906,757.2128453

Had Pasaran semasa Furmula ialah $ 1.72M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FURM ialah 752.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 924906757.2128453. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.11M.