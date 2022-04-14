Tokenomik Furmula (FURM)

Lihat cerapan utama tentang Furmula (FURM), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Furmula (FURM) Maklumat

Furmula combines the high-adrenaline world of racing with blockchain technology on the Solana network. Our decentralized GameFi platform leverages the transparency and security of blockchain to bring fair, competitive racing gameplay to all racing fans and crypto enthusiasts alike. Furmula introduces a groundbreaking gameplay model that redefines blockchain racing. Your performance and progression are directly tied to the NFTs you hold, which determine your racing tier. Each NFT unlocks unique abilities, advantages, and strategies, enhancing your competitiveness on the track. This innovative system integrates real-time race mechanics with NFT utility, creating an immersive and dynamic experience. Players must skillfully combine their NFT assets with racing strategies to climb the leaderboard and claim rewards. By merging blockchain technology with engaging gameplay, Furmula offers a unique and interactive environment for both racing enthusiasts and crypto enthusiasts alike.

Laman Web Rasmi:
https://furmula.games
Kertas putih:
https://furmulagames.gitbook.io/furmula-whitepaper

Furmula (FURM) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Furmula (FURM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.79M
$ 1.79M$ 1.79M
Jumlah Bekalan:
$ 924.91M
$ 924.91M$ 924.91M
Bekalan Edaran:
$ 752.00M
$ 752.00M$ 752.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya): $ 2.20M
$ 2.20M
$ 2.20M$ 2.20M
Tertinggi Sepanjang Masa: $ 0.052176
$ 0.052176
$ 0.052176$ 0.052176
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00208413
$ 0.00208413$ 0.00208413
Harga Semasa:
$ 0.00237759
$ 0.00237759$ 0.00237759

Tokenomik Furmula (FURM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Furmula (FURM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FURM yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FURM yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FURM, terokai FURM harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.