Furo Harga Hari Ini

Harga langsung Furo (FURO) hari ini ialah $ 0.00000614, dengan 2.83% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FURO kepada USD penukaran adalah $ 0.00000614 setiap FURO.

Furo kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 6,128.37, dengan bekalan edaran sebanyak 997.67M FURO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FURO didagangkan antara $ 0.00000592 (rendah) dan $ 0.00000619 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00865713, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000564.

Dalam prestasi jangka pendek, FURO dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -18.09% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Furo (FURO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.13K$ 6.13K $ 6.13K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.13K$ 6.13K $ 6.13K Bekalan Peredaran 997.67M 997.67M 997.67M Jumlah Bekalan 997,674,575.7383333 997,674,575.7383333 997,674,575.7383333

