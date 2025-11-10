Tokenomik Furo (FURO)

Lihat cerapan utama tentang Furo (FURO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:32:31 (UTC+8)
USD

Furo (FURO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Furo (FURO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 6.13K
$ 6.13K$ 6.13K
Jumlah Bekalan:
$ 997.67M
$ 997.67M$ 997.67M
Bekalan Edaran:
$ 997.67M
$ 997.67M$ 997.67M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 6.13K
$ 6.13K$ 6.13K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00865713
$ 0.00865713$ 0.00865713
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Furo (FURO) Maklumat

FURO lets you mint your memories as NFTs — turning your personal moments into something truly ownable that will provide you access to the AI assistant online.

Soon, you’ll be able to try physical version of FURO, your own AI companion watching it learn, react, and grow with you in real time. Moreover, a physical companion is just around the corner!

He’s about to become the next character the internet won’t stop talking about. A strong brand with a real toy that learns and grows with you, backed by a token built.

Laman Web Rasmi:
https://myfuro.ai/

Tokenomik Furo (FURO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Furo (FURO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FURO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FURO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FURO, terokai FURO harga langsung token!

Penafian

