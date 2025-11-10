Furucombo Harga Hari Ini

Harga langsung Furucombo (COMBO) hari ini ialah $ 0.00068693, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa COMBO kepada USD penukaran adalah $ 0.00068693 setiap COMBO.

Furucombo kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 33,132, dengan bekalan edaran sebanyak 48.23M COMBO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, COMBO didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 6.97, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00062667.

Dalam prestasi jangka pendek, COMBO dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -11.27% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Furucombo (COMBO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 33.13K$ 33.13K $ 33.13K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 68.69K$ 68.69K $ 68.69K Bekalan Peredaran 48.23M 48.23M 48.23M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Furucombo ialah $ 33.13K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran COMBO ialah 48.23M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 68.69K.