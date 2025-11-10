Fusaka Harga Hari Ini

Harga langsung Fusaka (FUSAKA) hari ini ialah $ 0.00000325, dengan 3.59% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FUSAKA kepada USD penukaran adalah $ 0.00000325 setiap FUSAKA.

Fusaka kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,365,775, dengan bekalan edaran sebanyak 420.69B FUSAKA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FUSAKA didagangkan antara $ 0.00000313 (rendah) dan $ 0.00000347 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00000853, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000124.

Dalam prestasi jangka pendek, FUSAKA dipindahkan -5.69% dalam sejam terakhir dan +3.20% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Fusaka (FUSAKA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M Bekalan Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Jumlah Bekalan 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Had Pasaran semasa Fusaka ialah $ 1.37M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FUSAKA ialah 420.69B, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.37M.