Harga langsung FUSIO (FUSIO) hari ini ialah $ 0.00116012, dengan 0.01% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FUSIO kepada USD penukaran adalah $ 0.00116012 setiap FUSIO.

FUSIO kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 233,300, dengan bekalan edaran sebanyak 201.10M FUSIO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FUSIO didagangkan antara $ 0.00116002 (rendah) dan $ 0.00116764 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00609484, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00115589.

Dalam prestasi jangka pendek, FUSIO dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -35.66% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

FUSIO (FUSIO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 233.30K$ 233.30K $ 233.30K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Bekalan Peredaran 201.10M 201.10M 201.10M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa FUSIO ialah $ 233.30K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FUSIO ialah 201.10M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.16M.