Harga FUSIO langsung hari ini ialah 0.00116012 USD.FUSIO modal pasaran ialah 233,300 USD. Jejaki masa nyata FUSIO kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga FUSIO langsung hari ini ialah 0.00116012 USD.FUSIO modal pasaran ialah 233,300 USD. Jejaki masa nyata FUSIO kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai FUSIO

Maklumat Harga FUSIO

Apakah FUSIO

Kertas putih FUSIO

Laman Web Rasmi FUSIO

Tokenomik FUSIO

Ramalan Harga FUSIO

FUSIO Logo

FUSIO Harga (FUSIO)

Tidak tersenarai

1 FUSIO ke USD Harga Langsung:

$0.00116012
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
FUSIO (FUSIO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:55:43 (UTC+8)

FUSIO Harga Hari Ini

Harga langsung FUSIO (FUSIO) hari ini ialah $ 0.00116012, dengan 0.01% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FUSIO kepada USD penukaran adalah $ 0.00116012 setiap FUSIO.

FUSIO kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 233,300, dengan bekalan edaran sebanyak 201.10M FUSIO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FUSIO didagangkan antara $ 0.00116002 (rendah) dan $ 0.00116764 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00609484, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00115589.

Dalam prestasi jangka pendek, FUSIO dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -35.66% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

FUSIO (FUSIO) Maklumat Pasaran

$ 233.30K
--
$ 1.16M
201.10M
1,000,000,000.0
Had Pasaran semasa FUSIO ialah $ 233.30K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FUSIO ialah 201.10M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.16M.

FUSIO Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00116002
24J Rendah
$ 0.00116764
24J Tinggi

$ 0.00116002
$ 0.00116764
$ 0.00609484
$ 0.00115589
--

+0.01%

-35.66%

-35.66%

FUSIO (FUSIO) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga FUSIO kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga FUSIO kepada USD adalah $ -0.0005859167.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga FUSIO kepada USD adalah $ -0.0008662493.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga FUSIO kepada USD adalah $ -0.004032170567033662.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.01%
30 Hari$ -0.0005859167-50.50%
60 Hari$ -0.0008662493-74.66%
90 Hari$ -0.004032170567033662-77.65%

Ramalan Harga untuk FUSIO

FUSIO (FUSIO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FUSIO pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
FUSIO (FUSIO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga FUSIO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga FUSIO yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk FUSIO ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik FUSIO Ramalan Harga.

Apakah itu FUSIO (FUSIO)

FUSIO by BlockGuard is a next-generation, AI-powered wealth management ecosystem built on blockchain. It seamlessly merges traditional finance (TradFi) with decentralized finance (DeFi), offering users intuitive tools to create, manage, and optimize diversified investment portfolios.

🔹 Core Features: Curated Portfolios: Professionally designed, tokenized bundles for simplified investing.

Portfolio Pro: Advanced back testing and customization tools for retail and experienced investors.

FUSIO Wallet: Secure, self-custody wallet integrated with portfolio tools, fiat on/off ramps, and staking access.

Fantasy FUSIO: A gamified investment simulation platform using real market data and $FUSIO for competition entry and rewards.

Pledging Platform: A smart contract-based system offering fixed APRs while allowing users to retain full asset custody.

Consultancy & White Label Services: Enterprise-grade solutions for institutions and ecosystem partners.

🔹 Token Utility – $FUSIO: Used for staking, transaction fees, portfolio NFT discounts, and Fantasy FUSIO entry.

Tokenomics include a buy-and-burn mechanism, governance rights, and tiered utility benefits.

Built to scale alongside the upcoming BlockGuard Layer 1 blockchain.

FUSIO empowers users, novice and expert alike, with the tools to invest intelligently, safely, and autonomously in the new financial era.

FUSIO (FUSIO) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai FUSIO

Berapakah nilai 1 FUSIO pada tahun 2030?
Jika FUSIO berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga FUSIO berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:55:43 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.