FUSION Harga Hari Ini

Harga langsung FUSION (FSN) hari ini ialah $ 0.00644995, dengan 3.52% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FSN kepada USD penukaran adalah $ 0.00644995 setiap FSN.

FUSION kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 504,611, dengan bekalan edaran sebanyak 78.23M FSN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FSN didagangkan antara $ 0.00616755 (rendah) dan $ 0.00646462 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 9.76, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00006601.

Dalam prestasi jangka pendek, FSN dipindahkan +0.26% dalam sejam terakhir dan -15.24% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

FUSION (FSN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 504.61K$ 504.61K $ 504.61K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 508.04K$ 508.04K $ 508.04K Bekalan Peredaran 78.23M 78.23M 78.23M Jumlah Bekalan 78,766,088.125 78,766,088.125 78,766,088.125

Had Pasaran semasa FUSION ialah $ 504.61K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FSN ialah 78.23M, dengan jumlah bekalan sebanyak 78766088.125. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 508.04K.