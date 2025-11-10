BursaDEX+
Harga FUSION langsung hari ini ialah 0.00644995 USD.FSN modal pasaran ialah 504,611 USD. Jejaki masa nyata FSN kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

FUSION Harga (FSN)

1 FSN ke USD Harga Langsung:

$0.00644995
$0.00644995$0.00644995
+3.50%1D
FUSION (FSN) Carta Harga Langsung
FUSION Harga Hari Ini

Harga langsung FUSION (FSN) hari ini ialah $ 0.00644995, dengan 3.52% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FSN kepada USD penukaran adalah $ 0.00644995 setiap FSN.

FUSION kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 504,611, dengan bekalan edaran sebanyak 78.23M FSN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FSN didagangkan antara $ 0.00616755 (rendah) dan $ 0.00646462 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 9.76, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00006601.

Dalam prestasi jangka pendek, FSN dipindahkan +0.26% dalam sejam terakhir dan -15.24% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

FUSION (FSN) Maklumat Pasaran

$ 504.61K
--
$ 508.04K
78.23M
78,766,088.125
Had Pasaran semasa FUSION ialah $ 504.61K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FSN ialah 78.23M, dengan jumlah bekalan sebanyak 78766088.125. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 508.04K.

FUSION Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00616755
24J Rendah
$ 0.00646462
24J Tinggi

$ 0.00616755
$ 0.00646462
$ 9.76
$ 0.00006601
+0.26%

+3.52%

-15.24%

-15.24%

FUSION (FSN) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga FUSION kepada USD adalah $ +0.00021903.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga FUSION kepada USD adalah $ -0.0021720077.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga FUSION kepada USD adalah $ +0.0087043397.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga FUSION kepada USD adalah $ -0.011891786546317287.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00021903+3.52%
30 Hari$ -0.0021720077-33.67%
60 Hari$ +0.0087043397+134.95%
90 Hari$ -0.011891786546317287-64.83%

Ramalan Harga untuk FUSION

FUSION (FSN) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FSN pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
FUSION (FSN) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga FUSION berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga FUSION yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk FSN ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik FUSION Ramalan Harga.

Apakah itu FUSION (FSN)

Fusion is a project which consists of an all-inclusive blockchain-based financial platform that offers cross-chain, cross-organization, and cross-data source services through smart contract employment. FUSION was established by the CEO of BitSE, an incubation company which developed QTUM Blockchain and the VeChain blockchain, crypto projects which are both successful. Fusion uses the Hierarchical Hybrid Consensus Mechanism (HHCM) that borrows things from PoW and PoS. At the same time, it uses a parallel computing by grouping nodes together, creating an efficient and safe platform.

The Fusion team used in its whitepaper the term Internet of Values which refers mostly to cryptocurrency related matters, such as the exchange and management of digital assets securely and without intermediaries. The Distributed Control Right Management is a security layer that protects all locked-in cryptocurrency assets on the Fusion blockchain. The distributed storage and sharding of a private key ensures that no one can have access the complete private key, meaning that no single node can gain control of the digital assets. Along with the traditional transaction triggering mechanism, FUSION incorporated time and event based triggers into its smart contracts. These three triggering modes have resulted from various financial situations, and have been designed to meet the requests of complex financial smart contracts.

BitSE, the company behind the Fusion Project, was founded in 2013 by Dejun Qian, being also responsible for the creation of QTUM and VeChain. QTUM and VeChain are both blockchain foundations which developed into independent ventures. The native token of the Fusion platform, FSN, will be used in paying network fees. Smart contracts require FSN in order for them to be executed, much like how ETH is used in the Ethereum network. Fusion (FSN) has a short history in the cryptocurrency market, which does not allow us to make predictions in the long term. Fusion cryptocurrency will have its Fusion mainnet launch before 30th June. We can expect a small increase in price due to this.

FUSION (FSN) Sumber

Berapakah nilai 1 FUSION pada tahun 2030?
Jika FUSION berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga FUSION berpotensi dan jangkaan ROI.
FUSION (FSN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

