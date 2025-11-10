FUST Token Harga Hari Ini

Harga langsung FUST Token (FUST) hari ini ialah $ 0.0000778, dengan 0.09% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FUST kepada USD penukaran adalah $ 0.0000778 setiap FUST.

FUST Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,566,079, dengan bekalan edaran sebanyak 33.00B FUST. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FUST didagangkan antara $ 0.00007646 (rendah) dan $ 0.00007905 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00023234, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003075.

Dalam prestasi jangka pendek, FUST dipindahkan -0.63% dalam sejam terakhir dan -9.91% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

FUST Token (FUST) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.57M$ 2.57M $ 2.57M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.57M$ 2.57M $ 2.57M Bekalan Peredaran 33.00B 33.00B 33.00B Jumlah Bekalan 33,000,000,000.0 33,000,000,000.0 33,000,000,000.0

