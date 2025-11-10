Future Arises In The Heart Harga Hari Ini

Harga langsung Future Arises In The Heart (FAITH) hari ini ialah $ 0.00000599, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FAITH kepada USD penukaran adalah $ 0.00000599 setiap FAITH.

Future Arises In The Heart kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,978.83, dengan bekalan edaran sebanyak 998.21M FAITH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FAITH didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0002799, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000059.

Dalam prestasi jangka pendek, FAITH dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -18.91% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Future Arises In The Heart (FAITH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.98K$ 5.98K $ 5.98K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.98K$ 5.98K $ 5.98K Bekalan Peredaran 998.21M 998.21M 998.21M Jumlah Bekalan 998,210,502.076744 998,210,502.076744 998,210,502.076744

Had Pasaran semasa Future Arises In The Heart ialah $ 5.98K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FAITH ialah 998.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998210502.076744. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.98K.