Fuzzybear (FUZZY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.03% Perubahan Harga (1D) -1.54% Perubahan Harga (7D) -13.14% Perubahan Harga (7D) -13.14%

Fuzzybear (FUZZY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FUZZY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FUZZY sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FUZZY telah berubah sebanyak -0.03% sejak sejam yang lalu, -1.54% dalam 24 jam dan -13.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Fuzzybear (FUZZY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.75M$ 15.75M $ 15.75M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.91M$ 15.91M $ 15.91M Bekalan Peredaran 317.77B 317.77B 317.77B Jumlah Bekalan 320,999,751,125.9999 320,999,751,125.9999 320,999,751,125.9999

Had Pasaran semasa Fuzzybear ialah $ 15.75M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FUZZY ialah 317.77B, dengan jumlah bekalan sebanyak 320999751125.9999. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.91M.