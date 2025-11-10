FVIX Harga Hari Ini

Harga langsung FVIX (FVIX) hari ini ialah $ 26.21, dengan 3.16% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FVIX kepada USD penukaran adalah $ 26.21 setiap FVIX.

FVIX kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 389,521, dengan bekalan edaran sebanyak 14.86K FVIX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FVIX didagangkan antara $ 25.8 (rendah) dan $ 27.07 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 95.98, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 18.95.

Dalam prestasi jangka pendek, FVIX dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -36.77% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

FVIX (FVIX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 389.52K$ 389.52K $ 389.52K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 389.52K$ 389.52K $ 389.52K Bekalan Peredaran 14.86K 14.86K 14.86K Jumlah Bekalan 14,860.208818314664 14,860.208818314664 14,860.208818314664

