fxhash Harga Hari Ini

Harga langsung fxhash (FXH) hari ini ialah $ 0.0038822, dengan 3.72% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FXH kepada USD penukaran adalah $ 0.0038822 setiap FXH.

fxhash kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,018,744, dengan bekalan edaran sebanyak 520.00M FXH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FXH didagangkan antara $ 0.00369002 (rendah) dan $ 0.00397249 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.03486908, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00340136.

Dalam prestasi jangka pendek, FXH dipindahkan -1.95% dalam sejam terakhir dan -24.34% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

fxhash (FXH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.88M$ 3.88M $ 3.88M Bekalan Peredaran 520.00M 520.00M 520.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa fxhash ialah $ 2.02M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FXH ialah 520.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.88M.