FXN (FXN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00152526 24J Tinggi $ 0.00157618 Sepanjang Masa $ 0.100312 Harga Terendah $ 0.001064 Perubahan Harga (1J) +0.10% Perubahan Harga (1D) +0.15% Perubahan Harga (7D) +17.73%

FXN (FXN) harga masa nyata ialah $0.00155445. Sepanjang 24 jam yang lalu, FXN didagangkan antara $ 0.00152526 rendah dan $ 0.00157618 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FXN sepanjang masa ialah $ 0.100312, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.001064.

Dari segi prestasi jangka pendek, FXN telah berubah sebanyak +0.10% sejak sejam yang lalu, +0.15% dalam 24 jam dan +17.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FXN (FXN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.40M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.55M Bekalan Peredaran 899.99M Jumlah Bekalan 999,952,657.220107

Had Pasaran semasa FXN ialah $ 1.40M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FXN ialah 899.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999952657.220107. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.55M.