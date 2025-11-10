Fyde Harga Hari Ini

Harga langsung Fyde (FYDE) hari ini ialah $ 0.00357372, dengan 5.08% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FYDE kepada USD penukaran adalah $ 0.00357372 setiap FYDE.

Fyde kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 61,934, dengan bekalan edaran sebanyak 17.33M FYDE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FYDE didagangkan antara $ 0.00316818 (rendah) dan $ 0.00387399 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.301155, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00290586.

Dalam prestasi jangka pendek, FYDE dipindahkan +0.89% dalam sejam terakhir dan -30.57% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Fyde (FYDE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 61.93K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 357.37K Bekalan Peredaran 17.33M Jumlah Bekalan 100,000,000.0

