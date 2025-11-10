Fyni AI by Virtuals Harga Hari Ini

Harga langsung Fyni AI by Virtuals (FYNI) hari ini ialah $ 0.00079767, dengan 2.62% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FYNI kepada USD penukaran adalah $ 0.00079767 setiap FYNI.

Fyni AI by Virtuals kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 797,612, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B FYNI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FYNI didagangkan antara $ 0.00074241 (rendah) dan $ 0.00080455 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00465516, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00054168.

Dalam prestasi jangka pendek, FYNI dipindahkan -0.48% dalam sejam terakhir dan -23.88% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Fyni AI by Virtuals (FYNI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 797.61K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 797.61K Bekalan Peredaran 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

