G8DAY Harga Hari Ini

Harga langsung G8DAY (G8D) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa G8D kepada USD penukaran adalah -- setiap G8D.

G8DAY kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 101,818, dengan bekalan edaran sebanyak 8.80B G8D. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, G8D didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.004584, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, G8D dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

G8DAY (G8D) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 101.82K$ 101.82K $ 101.82K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 101.82K$ 101.82K $ 101.82K Bekalan Peredaran 8.80B 8.80B 8.80B Jumlah Bekalan 8,800,000,000.0 8,800,000,000.0 8,800,000,000.0

Had Pasaran semasa G8DAY ialah $ 101.82K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran G8D ialah 8.80B, dengan jumlah bekalan sebanyak 8800000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 101.82K.