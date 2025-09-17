Gabin Noosum (NOOSUM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00590743$ 0.00590743 $ 0.00590743 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.24% Perubahan Harga (1D) +0.48% Perubahan Harga (7D) -20.57% Perubahan Harga (7D) -20.57%

Gabin Noosum (NOOSUM) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NOOSUM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NOOSUM sepanjang masa ialah $ 0.00590743, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NOOSUM telah berubah sebanyak +0.24% sejak sejam yang lalu, +0.48% dalam 24 jam dan -20.57% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gabin Noosum (NOOSUM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 45.50K$ 45.50K $ 45.50K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 45.50K$ 45.50K $ 45.50K Bekalan Peredaran 799.58M 799.58M 799.58M Jumlah Bekalan 799,584,376.077529 799,584,376.077529 799,584,376.077529

Had Pasaran semasa Gabin Noosum ialah $ 45.50K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NOOSUM ialah 799.58M, dengan jumlah bekalan sebanyak 799584376.077529. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 45.50K.