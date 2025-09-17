GachaAI (GACHA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00000668 $ 0.00000668 $ 0.00000668 24J Rendah $ 0.00000687 $ 0.00000687 $ 0.00000687 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00000668$ 0.00000668 $ 0.00000668 24J Tinggi $ 0.00000687$ 0.00000687 $ 0.00000687 Sepanjang Masa $ 0.00031975$ 0.00031975 $ 0.00031975 Harga Terendah $ 0.00000394$ 0.00000394 $ 0.00000394 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +1.59% Perubahan Harga (7D) +9.78% Perubahan Harga (7D) +9.78%

GachaAI (GACHA) harga masa nyata ialah $0.00000678. Sepanjang 24 jam yang lalu, GACHA didagangkan antara $ 0.00000668 rendah dan $ 0.00000687 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GACHA sepanjang masa ialah $ 0.00031975, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000394.

Dari segi prestasi jangka pendek, GACHA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.59% dalam 24 jam dan +9.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GachaAI (GACHA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.67K$ 6.67K $ 6.67K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.67K$ 6.67K $ 6.67K Bekalan Peredaran 983.45M 983.45M 983.45M Jumlah Bekalan 983,447,626.809568 983,447,626.809568 983,447,626.809568

Had Pasaran semasa GachaAI ialah $ 6.67K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GACHA ialah 983.45M, dengan jumlah bekalan sebanyak 983447626.809568. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.67K.